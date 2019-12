Bobbio, infortuni sulle piste. Doppio intervento dell’elisoccorso (VIDEO)

Due incidenti sulle piste da sci ai Piani di Bobbio

L’elicottero del 118 arriva, va… e torna

BARZIO – E’ stato trasportato in ospedale in codice giallo lo sciatore di 54 anni vittima di un infortunio sulle piste dei Piani di Bobbio, a Barzio.

Era appena passata l’ora di pranzo quando è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il mezzo del 118, decollato dal Como, è atterrato tra la neve dei Piani di Bobbio e i sanitari sono scesi per prestare le prime cure del caso allo sciatore ferito.

Il 54enne è stato caricato sull’aeromobile e trasferito all’ospedale.

Il secondo intervento

Nemmeno un’ora dopo lo stesso elisoccorso è dovuto fare ritorno ai Piani di Bobbio per un secondo sciatore infortunato. Mobilitati anche i soccorritori con la motoslitta. Ferito un 46enne trasportato in ospedale in codice giallo.