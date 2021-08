Due chiamate quasi in contemporanea nella mattinata di oggi, sabato

In entrambi i casi intervento dell’elisoccorso, allertati anche gli uomini del Soccorso Alpino

BARZIO – Mattinata intensa quella di oggi, sabato, per i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino allertati per due situazioni di emergenza avvenute quasi in contemporanea.

Il primo allarme è scattato poco prima delle ore 10 nella zona dello Zuccone Campelli, ai Piani di Bobbio, nel territorio comunale di Barzio. Un uomo è stato vittima di una caduta e sul posto, in codice rosso (molto critico), si è portato l’elisoccorso che si è alzato in volo da Bergamo, allertati anche gli uomini del Soccorso Alpino. Il malcapitato è stato recuperato dall’elicottero e trasportato in codice giallo (mediamente critico) all’ospedale di Bergamo con un trauma alla schiena e alla gamba.

Una seconda chiamata, anche questa in codice rosso, è arrivata qualche minuto prima delle 11 dai Piani Resinelli per un malore accusato da una donna di 64 anni. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, mentre da Milano è arrivato anche l’elisoccorso. Il malore, fortunatamente, si è rivelato meno grave di quanto pensato in un primo momento e la donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo (mediamente critico). Anche in questo caso sono stati allertati gli uomini del Soccorso Alpino.