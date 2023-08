Caduta sullo Zucco Angelone a Barzio, soccorsi al lavoro

Intervento dell’elisoccorso e del soccorso alpino

L’infortunio sarebbe avvenuto intorno alle 13.30 sulla via Condorpass

BARZIO – Si susseguono gli interventi in montagna in queste giornate di vacanza. Elisoccorso e tecnici del Soccorso alpino stazione Valsassina – Valvarrone della XIX Delegazione Lariana sono stati allertati nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 14 agosto, per una caduta sullo Zucco Angelone a Barzio.

Un arrampicatore, che pare stesse affrontando la via Condorpass, si sarebbe infortunato durante l’ascesa. Immediato l’intervento dell’elisoccorso da Como che ha recuperato il ferito (non sarebbe in pericolo di vita), allertati anche i tecnici del soccorso alpino pronti all’elisuperficie di Pratobuscante accanto alla sede della Comunità Montana.

Negli stessi minuti una richiesta di soccorso è giunta anche dal Resegone per un escursionista di 51 anni che si sarebbe sentito male sul sentiero numero 1, poco sotto il rifugio Azzoni.