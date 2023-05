Casargo, precipita con il parapendio: 40enne all’ospedale

Una donna di 40 anni rimasta ferita dopo un cattivo atterraggio col parapendio

E’ successo all’Alpe Giumello, raggiunta dai soccorsi e trasferita in ospedale

CASARGO – Intervento nella tarda mattinata di domenica per la Stazione di Valsassina – Valvarrone del Soccorso Alpino. L’attivazione da parte della centrale è arrivata intorno alle ore 11:30 per una donna di 40 anni, precipitata con il parapendio in località Giumello, territorio del comune di Casargo.

Sul posto otto tecnici della Stazione e l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. La donna è stata valutata, messa in sicurezza e trasportata in ospedale per accertamenti.