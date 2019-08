Casargo, resta chiusa la Sp 67, ma Premana e Pagnona non sono più isolate

Sono due le ordinanze emesse dalla Provincia di Lecco in merito alla viabilità lungo la Sp 67

Riaperta al transito la strada provinciale nel tratto chiuso dal 3 giugno in modo da liberare dall’isolamento Premana e Pagnona

CASARGO – Resta chiusa la strada provinciale 67 dell’Alta Valsassina e della Valvarrone nel tratto compreso tra l’innesto con la Sp 66 (Via per Narro) in Casargo e il ponte di Premana. Riaperta invece la stessa strada provinciale nel tratto che era stato chiuso al traffico a seguito dello smottamento del 3 giugno.

Da questa mattina, mercoledì, Pagnona e Premana non sono più isolate. La Provincia di Lecco ha emesso, per conto del suo funzionario Angelo Valsecchi, due diverse ordinanze per disciplinare la viabilità a seguito del nuovo nubifragio che si è abbattuto ieri sera, martedì, sull’Alta Valsassina provocando sfollati e danni a Casargo.

Il provvedimento relativo a Casargo, valido sino a successiva revoca, si è reso necessario per permettere alle ditte specializzate presenti sul luogo di poter procedere alla rimozione delle ingenti quantità di materiale detritico depositato in carreggiata.

L’altra ordinanza, in vigore dalle 10 di oggi, mercoledì, si è resa necessaria per sbloccare dall’isolamento Pagnona e Premana. Riaperta quindi la strada nel tratto compreso tra il Pk 13+200 e il PK 13+500 circa (intersezione con il sentiero per il monte Legnone) in comune di Pagnona. “Gli interventi di consolidamento della parete rocciosa risultano attuati in fase avanzata – si legge nel provvedimento provinciale -. La piattaforma stradale consente la riapertura al transito dell’arteria viabilistica, in attesa del completamento degli ultimi lavori di finitura”.