Cinque persone incrodate in Grignetta, soccorsi al lavoro (ore 22.50)

La richiesta di intervento è stata lanciata poco dopo le 19 di questa sera, domenica

PIANI RESINELLI – È in corso un intervento di soccorso delicato in Grignetta (Grigna Meridionale), dove cinque persone sono rimaste incrodate lungo la via Segantini. A lanciare l’allarme sono stati gli stessi scalatori, poco dopo le 19 di questa sera, domenica. Le condizioni meteo caratterizzate da nebbia fitta e nuvole basse, hanno complicato l’intervento dei soccorritori.

L’elisoccorso di Sondrio è stato immediatamente attivato, portando in quota alcuni volontari del Soccorso Alpino della stazione di Lecco. Tuttavia, le condizioni atmosferiche non hanno consentito al velivolo di avvicinarsi ulteriormente alla zona interessata. I volontari sono quindi stati costretti a proseguire via terra per raggiungere i cinque alpinisti bloccati lungo la parete.

Queste le uniche informazioni sinora emerse, con le operazione di soccorso che alle ore 22:50, sono ancora in atto. Maggiori informazioni non appena possibile.