L’allarme in codice rosso poco dopo le 15

L’uomo avrebbe riportato un trauma da schiacciamento ad un piede

CORTENOVA – Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi a Cortenova in via Largo De’ Vecchi. L’allarme è scattato poco dopo le 15 in codice rosso per un uomo di 47 anni rimasto ferito ad un piede.

Sul posto si sono portati un’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina e l’elicottero da Como. L’uomo è stato soccorso in codice giallo con un trauma da schiacciamento.