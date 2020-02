Domato l’incendio, riaperta la provinciale a Pagnona

Concluse le operazioni di spegnimento del rogo boschivo

La provinciale 67 riaperta intorno a mezzogiorno

PAGNONA – Lavoro duro per pompieri e volontari dell’anticendio che dalla tarda mattina di mercoledì hanno dovuto fronteggiare un vasto incendio boschivo nella zona di Pagnona.

Nella notte e nella mattina di giovedì sono proseguite le operazioni, coordinate dalla Comunità Montana della Valsassina, con lo spegnimento delle fiamme già con le prime luci del giorno, poi proseguite con la bonifica dell’area grazie anche ad alcuni ‘lanci’ dell’elicottero che ha poi effettuato dei passaggi per monitorare la situazione.

Il vento, che ieri ha alimentato il rogo e impedito l’utilizzo degli elicotteri, in serata era fortunatamente calato favorendo il lavoro dell’antincendio.

Così, verificate le condizioni di sicurezza, la strada provinciale 67, ventiquattro ore dopo la chiusura, ha riaperto a traffico intorno a mezzogiorno di giovedì.

L’allerta incendi resta nell’area lariana, almeno fino a mezzanotte. “Invitiamo quindi a tenere le cautele del caso ed evitare comportamenti non consoni e la massima attenzione – sottolinea Fabio Valsecchi, coordinatore della Protezione Civile provinciale – tutti gli operatori e gli enti coinvolti in questa emergenza hanno lavorato bene, non solo in Valsassina ma anche in Brianza dove si sono verificati altri incendi boschivi”.