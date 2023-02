Due infortuni sugli impianti da sci a Bobbio, soccorritori al lavoro

Chiamato per il secondo intervento l’elisoccorso

Due le persone coinvolte, tra cui una ragazza di 18 anni

BARZIO – Domenica di lavoro per i soccorritori a Bobbio: due gli interventi effettuati, uno a valle in prossimità della funivia e uno sulle piste, nel giro di pochi istanti questo pomeriggio, l’ultimo dei quali ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso da Como.

La prima chiamata è giunta per una ragazza di 18 anni vittima di un infortunio, stando alle prime ricostruzioni non grave, soccorsa dalla Croce Rossa di Ballabio. Elisoccorso in azione nel successo intervento per una persona caduta sulle piste da sci, trasportato all’Ospedale di Lecco in codice giallo.