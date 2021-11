Elisoccorso allo Zucco Angelone, persona trasportata all’ospedale

L’allarme intorno alle 11.30 di oggi, domenica

Soccorso una persona con un trauma toracico

BARZIO – Intervento dell’elisoccorso intorno alle ore 11.30 di oggi, domenica 7 novembre, per un infortunio sullo Zucco Angelone a Barzio. Una persona è stata recuperata dall‘elicottero che si è alzato in volo da Bergamo e trasportata all’ospedale di Lecco con un trauma al torace. La persona, soccorsa in codice giallo (mediamente critico), non sarebbe in pericolo di vita. Allertati anche gli uomini della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino.

Sempre in mattinata, poco dopo le 11, l’ambulanza e gli uomini del Soccorso Alpino sono stati allertati per un malore in zona impervia sul Monte Barro. Una ragazzina di 16 anni è stata trasportata all’ospedale in codice verde (poco critico).