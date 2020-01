Esino, cinque escursionisti incrodati in zona Monte Croce, soccorsi in azione

L’allarme nel tardo pomeriggio di venerdì

I cinque sarebbero illesi ma impossibilitati a muoversi, sul posto il Soccorso Alpino

ESINO LARIO – Soccorso Alpino in azione nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì, sopra la località Cainallo (Esino Lario), per aiutare cinque escursionisti rimasti incrodati in zona Monte Croce.

L’allarme è scattato intorno alle 17.20: sul posto i volontari del Cnsas di Premana, in volo si è alzato anche l’elisoccorso da Como, allertati anche i Vigili del Fuoco.

Stando alle primissime informazioni sembra che i cinque escursionisti siano illesi ma impossibilitati a muoversi.