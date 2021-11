Un crollo di rocce si è verificato sulla SP67 a Tremenico di Valvarrone

La Provincia ha chiuso la strada in attesa delle verifiche sulla sicurezza

VALVARRONE – Una frana si è verificata nella tarda mattinata di oggi, giovedì, in prossimità del ponte in ferro in località Tremenico del comune di Valvarrone, lungo la Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone,

“A seguito delle prime verifiche si è ritenuto necessario condurre ulteriori verifiche specialistiche sulla stabilità complessiva della parete rocciosa incombente la sede stradale prima di poter procedere alla rimozione del materiale presente in carreggiata” spiegano dalla Provincia che ha quindi deciso la chiusura temporanea della strada sino al completamento delle operazione di ispezione in parete.

La chiusura riguarda a Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone al pk 16+500 circa in comune di Valvarrone (loc. ponte di Tremenico).