Furti a Ballabio, ladri inseguiti dai cittadini e ripresi dalle telecamere

Serata movimentata, lunedì, a Ballabio

Ladri sorpresi in una villa e inseguiti da un gruppo di cittadini

BALLABIO – Una serata movimentata quella di lunedì 3 febbraio a Ballabio. Due topi d’appartamento sono stati sorpresi da alcuni cittadini e ripresi da una telecamera di sicurezza. Una coppia di ladri che, secondo le informazioni raccolte in paese, approfittando dell’assenza dei residenti aveva appena colpito in due abitazioni nei pressi della locale La Clavicola, ha rischiato grosso con il colpo successivo ai danni di una villa nei pressi di via Risorgimento.

Erano circa le 19.30 quando i ladri avrebbero tentato di entrare nella casa spaccando il vetro di una finestra proprio mentre stava entrando il proprietario. Di fronte alla reazione molto decisa del padrone di casa, i due sono fuggiti a gambe levate. A quel punto è scattato l’allarme: sono stati chiamati subito i Carabinieri, mentre sul posto sono accorsi alcuni vicini, con un consigliere comunale che ha subito avvertito il sindaco.

In breve il gruppo di cittadini, consapevole della possibilità che i ladri si fossero rifugiati nel parco di una villa sottostante, un autentico bosco, ha deciso di controllare l’area. Il sindaco Consonni si è messa in contatto col proprietario della villa che ha autorizzato l’accesso nella sua area e il gruppetto di cittadini è entrato nel bosco per verificare la presenza di intrusi.

I malviventi, però, sono riusciti a scappare, probabilmente scavalcando la recinzione e raggiungendo la vecchia Lecco-Ballabio, dove con probabilità li attendeva un complice alla guida di un automezzo. I ladri tuttavia non sono riusciti a sfuggire alle telecamere interne della villa dove hanno tentato il furto e ieri mattina il proprietario ha diffuso sui social il filmato che certamente risulterà utile alle indagini.

A Ballabio sono comunque in arrivo anche 11 nuove telecamere, acquistate dall’amministrazione comunale dopo che, nel periodo natalizio, ignoti erano penetrati nella canonica rompendo il vetro di una finestra. Dopo un periodo di tranquillità i ladri sono tornati a farsi vivi ma, dopo i nuovi episodi, le forze dell’ordine tornano a tenere alta la guardia in paese.