Grignetta, cinque scalatori soccorsi in Segantini: tutti salvi

Le operazioni di soccorso si sono concluse poco prima della mezzanotte

PIANI RESINELLI – Si è concluso con successo poco prima di mezzanotte l’intervento di soccorso in Grignetta, dove cinque scalatori erano rimasti bloccati lungo la via Segantini. L’allarme era stato lanciato dagli stessi scalatori intorno alle 19 di domenica, dopo essersi trovati incrodatati.

L’elisoccorso di Sondrio è stato attivato immediatamente, ma le condizioni atmosferiche difficili a causa di nebbia e nubi basse hanno impedito al velivolo di avvicinarsi alla zona. I volontari del Soccorso Alpino della Stazione di Lecco, portati in quota dall’elicottero, hanno quindi dovuto proseguire via terra per raggiungere il gruppo di alpinisti bloccati sulla parete.

Dopo ore di difficoltose operazioni, tutti e cinque gli alpinisti sono stati riportati a valle sani e salvi. Il recupero si è concluso con il rientro dei soccorritori e dei cinque scalatori poco prima della mezzanotte.