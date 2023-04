Incidente in montagna, escursionista elisoccorso sul Due Mani

L’intervento nella tarda mattinata di lunedì

Un uomo si è infortunato lungo la ferrata, è stato soccorso dall’elicottero

BALLABIO – Soccorsi in azione nella tarda mattinata di oggi, lunedì 17 aprile, per un uomo infortunato sul Monte Due Mani. L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno.

Stando a quanto appreso l’escursionista era impegnato lungo la ferrata quando si è infortunato. E’ riuscito comunque a chiamare alcuni amici che hanno a loro volta allertato i soccorsi.

In posto si è portato l’elisoccorso di Bergamo che ha recuperato l’uomo trasportandolo in ospedale per le cure del caso in codice giallo.

Allertati e pronti ad intervenire da terra anche i volontari del Soccorso Alpino della Stazione di Lecco.