E’ successo poco dopo le 16.30

Coinvolte due auto, tre i feriti

BALLABIO – Incidente nel pomeriggio di oggi, sabato, lungo la nuova Lecco-Ballabio: per motivi da chiarire due mezzi si sono scontrati e un’auto è finita ribaltata all’interno della Galleria Passo del Lupo. E’ successo poco dopo le 16.30.

In posto in codice rosso si sono portati un’ambulanza della Croce San Nicolò, l’automedica e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza.

Tre i feriti, soccorsi in codice giallo.