Scontro tra due auto nella galleria Passo del Lupo

Strada temporaneamente chiusa in salita, a breve la riapertura

BALLABIO – Tre persone soccorse e traffico momentaneamente fermo sulla nuova Lecco-Ballabio in seguito ad un incidente avvenuto poco dopo le 15 del pomeriggio di giovedì.

La strada è stata parzialmente chiusa, percorribile a senso unico alternato nel tratto interessato dal sinistro, finché non si concluderanno le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati dalla carreggiata.

Anas fa sapere che nel sinistro, avvenuto all’interno della galleria ‘Passo del Lupo’ e le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due autovetture che si scono scontrate frontalmente. Soccorse due donne di 77 e 83 anni ed un uomo di 79 anni.

La viabilità per Lecco è temporaneamente indirizzata sulla provinciale 62.

Sul posto sono presenti i sanitari del 118, i Vigili del fuoco, il personale Anas e le Forze dell’Ordine per l’accertamento della dinamica, la rimozione dei veicoli incidentati e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza. A breve la strada dovrebbe essere riaperta.