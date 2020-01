Tanti i soccorsi sulle piste nella giornata di oggi

Serie di incidenti (nessuno grave) sulle piste da sci

VALSASSINA – Una giornata movimentata quella di oggi, venerdì 3 gennaio, per una serie di interventi di soccorso nelle località sciistiche e montane della Valsassina. La prima chiamata è arrivata attorno alle 9.40 dalle piste da sci dei Piani di Bobbio: due le persone (una donna di 26 anni e un bambino di 6) trasportate in codice verde all’ospedale di Lecco da un’ambulanza della Croce Rossa.

L’elicottero si è alzato in volo da Bergamo intorno alle 11 per un soccorso in codice giallo (mediamente critico) sulle piste da sci dei Piani delle Betulle a Margno. Ai piani di Bobbio l’elisoccorso è entrato in azione altre due volte, alle 12.30 e alle 13.30, per altrettante cadute sulle piste: nel primo caso una ragazza di 27 anni ha riportato lievi ferite, mentre la seconda persona è stata soccorsa in codice giallo.

Intorno alle 13, poi, l’elicottero da Como è stato impegnato per un soccorso in codice giallo ai Piani di Artavaggio. Infine, un nuovo intervento poco prima delle 15 ancora ai Piani di Bobbio per uno scontro sulle piste che ha coinvolto un giovane di 19 anni trasportato al pronto soccorso in codice verde.