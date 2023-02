Infortunio in azienda a Cortenova, soccorso un uomo di 65 anni

L’allarme è scattato poco prima delle 17 di oggi

L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso con l’elicottero

CORTENOVA – Intervento dei soccorsi poco prima delle ore 17 di oggi, 23 febbraio, in un’azienda di via Provinciale a Cortenova. Sul posto, oltre a un’ambulanza della Croce Rossa Valsassina e all’automedica, è giunto anche l’elisoccorso da Bergamo che è atterrato nel parcheggio davanti all’azienda.

L’infortunio ha coinvolto un uomo di 65 anni che, al contrario di quanto si era temuto in un primo momento, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in elicottero in codice giallo (mediamente critico) con un trauma al torace e una ferita alla testa. Sul posto anche i Carabinieri e il personale dell’Ats Brianza che si occuperanno di ricostruire l’accaduto.