Maltempo, chiusa per frana la strada che porta a Morterone

Una frana è caduta sulla strada per Morterone

Lo smottamento si è verificato nella nottata e ha interessato la carreggiata al km 5

MORTERONE – La strada provinciale per Morterone è stata chiusa dopo che questa notte una frana ha interessato parte della carreggiata al km 5.

La frana

Lo smottamento, con ogni probabilità, sarebbe stato causato dal maltempo di questa notte: “Purtroppo il materiale roccioso ha interessato parte della carreggiata, rompendo anche l’asfalto – ha spiegato il sindaco di Morterone Antonella Invernizzi – la chiusura si è resa inevitabile”.

In mattinata il sindaco si è recato sul luogo della frana con i tecnici della Provincia per fare un primo punto sulla situazione. Nel pomeriggio, come annunciato, si terrà un secondo incontro: “Dopo tutte le valutazioni del caso verrà stabilito come procedere per la messa in sicurezza e la riapertura della strada”.

Le varianti per raggiungere il paese

Intanto Morterone resta raggiungibile tramite le strade agro-silvo pastorali della Culmine di San Pietro e della Valle Imagna.