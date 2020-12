Margno. Incidente fuoripista, sciatore finisce contro una pianta

La vittima è un uomo di 63 anni ricoverato all’ospedale di codice giallo

MARGNO – Un’uscita in neve fresca per godere l’ebbrezza e il piacere di un fuoripista è costata cara ad un uomo di 63 anni.

Lo sciatore si trovava nei boschi sopra i comuni di Margno e Crandola in Alta Valsassina quando, per cause ancora da stabilire, è finito violentemente contro una pianta.

L’incidente è avvenuto alle 15 circa di oggi, martedì, con l’uomo rimasto fortunatamente cosciente, riuscendo così a lanciare la richiesta d’aiuto.

Una dozzina i volontari del Soccorso Alpino di Premana e Barzio che si sono immediatamente mobilitati per raggiungere il 63enne. Una volta sul posto all’uomo sono state le prime cure quindi è stato immobilizzato e portato a valle. Qui, è stato affidato alla Croce Rossa di Premana che lo ha trasportato all’ospedale in codice giallo.