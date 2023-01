Ore 18 – Secondo tamponamento sulla vecchia Lecco – Ballabio

L’incidente è avvenuto a Malavedo in prossimità della curva del Sole

Complice della maxi coda anche il rientro di molte persone che oggi hanno preso d’assalto i Pian di Bobbio

LECCO – Un secondo tamponamento, dopo quello del pomeriggio, è avvenuto lungo la vecchia Lecco – Ballabio a Malavedo poco prima delle 18, in prossimità della Curva del Sole.

Inevitabili le lunghe code e i rallentamenti in entrambe le direzioni, anche se la coda “record” si è registrata soprattutto in discesa per i mezzi provenienti dalla Valsassina e diretti verso Lecco, con la coda che da Malavedo si è spinta fino alla rotonda di Balisio.

Complice, probabilmente, anche il rientro di molte delle numerosissime persone che oggi hanno preso letteralmente d’assalto i Piani di Bobbio e le nostre montagne.

Esaustiva la foto catturata dalla Web Cam dei Piani di Bobbio, delle 16.50, nella quale si vede una coda infinita di persone in attesa di prendere la cabinovia per scendere a valle, coda che ha raggiunto la seggiovia Fortino.