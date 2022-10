Paura a Ballabio. Frana il Due Mani, grossi massi sfiorano le case

E’ successo poco dopo le 22. Vigili del Fuoco e Carabinieri in via Valderia

I presenti: “Si è sentito un forte boato e la terra tremare”. Evacuate quattro famiglie

BALLABIO – Un forte boato, la terra che trema. Tanta paura questa sera, mercoledì, a Ballabio, dove una frana si è staccata dal monte Due Mani. Stando a quanto appreso, i massi, di grosse dimensioni, sono rotolati a valle, sfondando una recinzione e fermandosi a ridosso di una casa in via Valderia. E’ successo intorno alle 22. Non si registrerebbero danni ingenti né feriti.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco di Lecco e i Carabinieri, raggiunti dal sindaco di Ballabio, Giovanni Bruno Bussola e dai tecnici Enel. Numerosi ballabiesi si sono radunati in via Valderia, ancora scioccati: “Abbiamo sentito la terra tremare, molto forte – racconta qualcuno – all’inizio pensavamo a qualche lavoro grosso nella galleria della nuova Lecco Ballabio. Un grande spavento”.

Mentre le forze dell’ordine raccolgono le testimonianze per cercare di chiarire quanto accaduto i pompieri con la cellula fotovoltaica stanno illuminando la parete della montagna per individuare il punto in cui si è verificato il distacco.

Per motivi di sicurezza quattro famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni: “Si tratta di sette persone in totale – ha spiegato il sindaco Bussola – i Vigili del Fuoco resteranno tutta la notte a monitorare la situazione, domani mattina invece è previsto il sopralluogo del geologo“.

Seguiranno aggiornamenti