BARZIO – Incidente ai Piani di Bobbio nel pomeriggio di oggi, lunedì: un uomo di 80 anni è stato soccorso in codice giallo dopo essere caduto ed essersi procurato un trauma cranico.

L’allarme è scattato in codice rosso intorno alle 15.30: sul posto l’elisoccorso di Milano e una squadra del Soccorso Alpino di Bobbio. Una volta stabilizzato l’anziano è stato trasportato in elicottero all’ospedale per gli accertamenti del caso.