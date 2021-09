Premana. Ancora nessuna traccia di Anita, le ricerche proseguono

Mobilitati Soccorso Alpino, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Portezione Civile

PREMANA – Proseguiranno anche nelle prossime ore le ricerche di Anita Pinchetti, la donna di 47 anni residente a Lecco, dispersa in Valvarrone dal tardo pomeriggio di ieri, giovedì, dopo aver compiuto un giro per funghi insieme ad un compagno di escursione.

Per tutta la giornata di oggi, venerdì, la XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino ha perlustrato la zona nei dintorni di Premana, insieme con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, i Carabinieri, i Vigili del fuoco e la Protezione civile.

Continuano anche le perlustrazioni dall’alto con gli elicotteri di Areu, Regione Lombardia, Guardia di finanza e Vigili del fuoco.

In particolare, i tecnici specializzati della squadra forra regionale del Cnsas Lombardo, in collaborazione con i Vigili del fuoco, hanno battuto il corso del torrente Varrone. Per ora non sono emerse tracce della presenza della donna e quindi le operazioni andranno avanti.