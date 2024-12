Premana e l’Alta valle piangono il bomber “Piso”

Marco Gianola per tutti ‘Piso’, ha dedicato la sua vita al calcio diventando

PREMANA – Il mondo sportivo premanese e valsassinese in lutto per la perdita di Marco Gianola, classe 1964, più conosciuto come Piso. Gianola, bomber di razza, ha dedicato la sua vita al calcio con una passione contagiosa.

A ricordarlo con affetto gli amici dell’As Premana: “Piso è stato un bomber vero e proprio sul campo, segnando centinaia di gol in particolare nel Laghetto di Colico e Centro Sportivo Culturale Cortenova lasciando un segno indelebile nelle categorie in cui ha giocato. E come non dimenticarlo nei tanti tornei qui a Premana che ha disputato con squadre molto forti e come un vero numero 9 è stato capace di stupire con il suo talento, con giocate incredibili, tanto quanto famoso per la sua personalità un pò fuori dagli schemi”.

Ma il suo contributo non si è fermato lì: anche quando la salute lo ha messo alla prova, non ha mai smesso di essere presente, sostenendo il settore calcio ASPremana con entusiasmo, aiutando nell’ organizzare tornei, il 24 ore di calcio e nell’ allenamento dei ragazzi con grande dedizione.

“La sua costanza, il suo amore per il calcio e la capacità di trasmettere la sua passione saranno sempre ricordati da chi ha avuto la fortuna di giocare o allenarsi con lui. Con affetto e vicinanza esprimiamo le nostre più sentite condoglianze. Ciao Piso” concludono dall’associazione.

Anche il Centro Sportivo Culturale di Cortenova ha espresso cordoglio per la morte di Gianola: “Ci uniamo con tristezza al dolore dei familiari, degli amici e degli ex compagni di squadra, in ricordo di Marco Gianola che per anni vestì e onorò con passione la nostra maglia”.

L’ultimo saluto a Piso si terrà oggi pomeriggio alle 14.30 presso la chiesa di Premana.