Persona caduta mentre stava compiendo alcuni lavori

Sul posto l’elisoccorso che ha trasportato l’uomo all’ospedale

PREMANA – L’allarme è scattato poco dopo le 14 di oggi, lunedì 31 maggio, per soccorrere una persona all’Alpe Barconcelli, sui monti sopra Premana. Si tratterebbe di un uomo di 58 anni caduto mentre stava eseguendo alcuni lavori in alpeggio.

Allertati gli uomini della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino stazione Valsassina Valvarrone, ma l’infortunato è stato raggiunto dall’elisoccorso che si è alzato in volo da Como. La persona, che non sarebbe in pericolo di vita, è stata trasportata all’ospedale in codice giallo (mediamente critico)