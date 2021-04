Per oltre 50 anni è stato capogruppo degli Alpini di Cortabbio

“Un uomo affidabile, capace di coordinare e di fare gruppo”

PRIMALUNA – In tanti, oggi pomeriggio (martedì), a Cortabbio, hanno dato l’ultimo saluto all’Alpino Giovanni Beri morto nel giorno di Pasqua all’età di 88 anni. Originario di Cortabbio di Primaluna, dove ha sempre vissuto, era molto conosciuto in tutta la Valsassina sia per aver ricoperto per oltre 50 anni il ruolo di capogruppo degli Alpini di Cortabbio, sia per il suo lavoro di ambulante che ha sempre svolto con grande passione.

“Era una persona di altri tempi, un uomo che quando si metteva in testa di fare una cosa eri sicuro che la portava a termine nel migliore dei modi – ricorda il figlio Giandomenico che ha ereditato dal padre il mestiere di venditore ambulante di scarpe -. Un uomo affidabile, capace di coordinare e di fare gruppo, trovava sempre il momento giusto. Di sicuro una delle sue principali qualità era la determinazione. E’ stato anche un ottimo padre e con noi figli ha sempre avuto un buonissimo rapporto”.

E’ stato proprio grazie a queste sue qualità se per oltre 50 anni ha saputo guidare il gruppo Alpini di Cortabbio a cui tanto teneva: “Mi ha fatto molto piacere che abbiano partecipato al funerale tutte le sezioni alpini della Valsassina con i loro gagliardetti insieme alla sezione di Lecco. Sono convinto che se non ci fossero state le restrizioni del covid ci sarebbe stata ancora molta più gente per dargli l’ultimo saluto”.

Alla cerimonia ha preso parte anche il sindaco Mauro Artusi con il gonfalone del comune di Primaluna. Giovanni Beri, negli anni passati, è stato anche assessore ai lavori pubblici per due mandati, mentre nel 2007 il Presidente della Repubblica gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere.

Beri è una persona che ha fatto tanto per il suo paese e per gli altri: “Ci mancherà molto e credo mancherà anche ai suoi Alpini” ha concluso il figlio Giandomenico. A dargli l’ultimo saluto, all’ombra delle sue montagne, sono state le note del silenzio d’ordinanza e i suoi alpini tutti sull’attenti.

Giovanni Beri lascia i figli Giandomenico con Laura, Germana con Claudio e tutti i nipoti.