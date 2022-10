Primaluna, grave incidente a Cortabbio, elisoccorso giovane 17enne

E’ successo poco dopo le 17 in via Fregera

Il giovane è stato elisoccorso all’Ospedale di Lecco in codice rosso

PRIMALUNA – Grave incidente nel pomeriggio di oggi, sabato, a Primaluna, lungo via Fregera (fraz. Cortabbio). Coinvolti due mezzi, un’auto e una moto che per motivi da chiarire si sono scontrati.

Ad avere la peggio il giovane motociclista, 17 anni, che nel violento impatto è caduto procurandosi un trauma cranico facciale e ad un arto inferiore. Sul posto in codice rosso si sono portati i soccorsi, un’ambulanza della Croce Rossa di Ballabio e l’elisoccorso da Como. Il giovane è stato trasportato in gravi condizioni all’Ospedale di Lecco in elicottero.

Sul posto anche le forze dell’ordine per chiarire la dinamica del sinistro.