Scontro tra un camion e un furgone a Primaluna, soccorso un 70enne

L’incidente è avvenuto poco dopo le 7 di oggi, martedì, in via Provinciale

Un uomo è trasportato all’ospedale, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita

PRIMALUNA – Scontro tra un camion e un furgone poco dopo le ore 7 di oggi, 16 aprile, a Primaluna lungo la Strada Provinciale 62. All’origine dell’incidente ci sarebbe un malore che avrebbe colpito l’autista del furgone che avrebbe invaso la corsia opposta andando a sbattere contro il camion. Saranno comunque le forze dell’ordine intervenute sul posto a stabilire l’esatta dinamica.

Un’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina e l’automedica da Lecco hanno prestato le prime cure all’autista del furgone, un 70enne della Valsassina, che è stato successivamente trasportato all’ospedale di Lecco per i traumi riportati, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.