Sp63 per Morterone, iniziati i disgaggi. Si riaprirà a fine mese

Iniziati i disgaggi sul versante franato

Pronto a partire il cantiere sulla strada: “Apriremo entro fine mese”

MORTERONE – “Contiamo di riaprire la Provinciale 63 per Morterone entro la fine del mese di giugno“. Lo ha fatto sapere la Provincia di Lecco che in questi giorni sta coordinando le operazioni per il ripristino del versante di monte crollato, all’alba di martedì, sulla strada provinciale che da Ballabio porta a Morterone.

Iniziato il disgaggio

I macigni si sono staccati da un’altezza di circa 20 metri sopra la sede stradale: individuata la nicchia di distacco, nella giornata di ieri, mercoledì, sono iniziate le operazioni di disgaggio: “A causa del maltempo i lavori sono proseguiti a rilento, oggi continueranno – fanno sapere dalla Provincia – mentre il cantiere per la sistemazione della sede stradale, gravemente danneggiata dal crollo, è già stato approntato”. Le tempistiche stimate per la riapertura della provinciale 63 sono di circa due settimane: “Contiamo di riaprire entro la fine di giugno”.

Il sindaco: “Paese isolato”

Anche il sindaco di Morterone, Antonella Invernizzi, sta seguendo in prima linea le operazioni: “Sono molto contenta, la risposta della Provincia è stata immediata, il coordinamento tra i diversi enti perfetto – ha commentato – spero che la strada venga riaperta il prima possibile, attualmente Morterone è isolato. Le uniche due strade per raggiungere il paese sono quelle agro silvo pastorali della Culmine di San Pietro e della Valle Imagna”.