Valsassina. E’ morto l’imprenditore e ambulante Giandomenico Beri

Faceva mercato ed era titolare del negozio di scarpe e abbigliamento Beri Val Shoes a Cortabbio di Primaluna

PRIMALUNA – E’ morto l’imprenditore Giandomenico Beri, 61 anni, titolare del negozio di calzature e abbigliamento Valshoes a Cortabbio di Primaluna in Valsassina dove abitava con la famgilia, ed era anche uno storico ambulante con bancarella anche al mercato di Lecco.

Beri era attivamente impegnato all’interno di Confcommercio Lecco, ricoprendo per diversi anni la carica di presidente provinciale della FIVA (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) cedendo il testimone nel 2012 a Rino Barbieri; dal 2004 fino al 2016 ha ricoperto la carica di presidente regionale entrando a far parte della Giunta nazionale nel 2012 con l’allora presidente nazionale Giacomo Errico.

Beri è stato anche presidente dei Commercianti della Valsassina, incarico che ha ricoperto fino al marzo 2010 quando gli è subentrato Egidio Magni.

Nato il 19 novembre 1959, valsassinesde doc, Beri ha manifestato da sempre un grande interesse per la propria professione, ma anche per il proprio territorio, decidendo di impegnarsi in prima linea anche politicamente, prima in qualità di consigliere provinciale tra le fila dell’UDC (carica ricoperta dal 2004 al 2009) e poi come consigliere comunale a Primaluna (dal 2009 al 2014).

La sua improvvisa morte ha lasciato attonita l’intera valle, ma anche il mondo politico lecchese, i colleghi e l’infinità di persone che lo hanno conosciuto per il suo lavoro. Giandomenico Beri lascia la moglie e un figlio.