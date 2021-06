Tre interventi nel giro di pochi minuti sulle montagne lecchesi

A Varenna, sul Sentiero del Viandante, un uomo di Treviglio è deceduto a causa di un malore

VARENNA – Tre interventi nel giro di un’ora e mezza sui monti lecchesi per la XIX Delegazione Lariana, Stazione di Valsassina-Valvarrone. Dopo l’intervento dell’elisoccorso (allertati anche gli uomini del soccorso alpino e i vigili del fuoco) poco prima delle 12 a Casargo per un infortunio in zona Alpe di Paglio, un nuova chiamata di soccorso è giunta da Varenna intorno alle 13.

L’allarme è scattato per un 70enne di Treviglio (BG) sul Sentiero del Viandante, sopra il paese di Varenna, vittima di un malore. Sul posto, in codice rosso (molto critico), è intervenuto l’elisoccorso che si è alzato in volo da Milano ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. In supporto anche le squadre territoriali del Soccorso alpino.

Infine, intorno alle 13.30 l’elicottero, questa volta di Sondrio, si è portato sul monte Legnone, sopra Pagnona, per soccorre un escursionista di 41 anni che si è fatto male a una gamba. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso in codice verde (poco critico)