Zaino trovato in un canale sul Grignone, partono le ricerche ma senza esito

Escursionista nota uno zaino in fondo un canale e lancia l’allarme

Le ricerche dei soccorritori ma nessun riscontro di persone cadute

PASTURO – Si temeva un nuovo tragico incidente montano ma, almeno fino ad ora, le prime verifiche avrebbero dato riscontro negativo, fortunatamente: siamo sul Grignone dove, nel primo pomeriggio di giovedì, era scattato l’allarme per un possibile precipitato.

Era stato un escursionista poco dopo le 14, ad avvisare i soccorsi di aver notato uno zaino in un canale e dei presunti segni di caduta su un sentiero.

In volo si è levato un elicottero del 118, insieme agli uomini del Soccorso Alpino, che ha sorvolato la zona per individuare eventuali persone ferite. I soccorritori hanno recuperato lo zaino dentro il quale non sarebbero stati trovati documenti o altri elementi utili ad identificare il proprietario.