Verderio: petardi esplosi sul bus delle medie. Intervento dei Carabinieri

L’inquietante episodio è avvenuto ieri mattina, venerdì, sul bus che porta alle scuole medie di Robbiate

Nel tardo pomeriggio di oggi l’amministrazione comunale di Verderio incontrerà le famiglie per fornire chiarimenti sull’episodio

VERDERIO – Hanno esploso dei petardi contro l’autista del pullman del trasporto scolastico verso la scuola media di Robbiate. Che stordito per quanto avvenuto, è riuscito comunque ad accostare il mezzo, contattando l’amministrazione comunale e i carabinieri.

E’ una vicenda incredibile e sconcertante quella avvenuta ieri mattina, venerdì sulla linea rossa del trasporto scolastico da Verderio a Robbiate. Un episodio choccante che sarà oggetto dell’incontro in programma nel tardo pomeriggio di oggi, sabato, alle 18 a Villa Gallavresi, dove gli amministratori comunali incontreranno i genitori degli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico per rispondere alle loro domande.

L’assessore all’istruzione Francesco Falsetto è già intervenuto sulla vicenda con un comunicato, datato ieri in cui si spiega come “l’episodio fa seguito a diversi accadimenti precedenti, cui l’amministrazione sta tentando con ogni mezzo di porre fine”. Entrando nel merito di quanto accaduto, Falsetto precisa che “un gruppo di minori, noti, ha esploso dei petardi contro l’autista, provocandone lo stordimento. L’autista è riuscito ad accostare il mezzo e, vista la situazione di pericolo, ha consigliato ai ragazzi presenti sul

pullman di scendere per mettersi in sicurezza. Informati dell’accaduto, siamo immediatamente intervenuti, unitamente ai Carabinieri, per gestire la situazione. Appena siamo riusciti ad allontanare il principale responsabile, tutti i ragazzi sono stati caricati su un unico pullman e condotti a scuola con inevitabile ritardo”.

Una situazione che ha turbato e non poco l’intero paese tanto che oggi gli amministratori saranno a disposizione delle famiglie per fornire tutti i chiarimenti necessari.