Vigili del Fuoco: esercitazione congiunta oggi in Centro Lago

Simulato incendio a bordo di un traghetto durante la prova

L’addestramento a Varenna in collaborazione con Navigazione Lago di Como e AREU Lecco

VARENNA – Il comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Lecco in collaborazione con la Navigazione laghi Direzione Lago di Como e AREU di Lecco ha organizzato un’esercitazione congiunta in zona centro lago, al largo del Comune di Varenna, il cui scenario prevede la simulazione di un incidente a bordo di un traghetto durante la navigazione.

L’esercitazione in oggetto avrà carattere prettamente tecnico e impegnerà uomini e mezzi

nautici e terrestri dei Vigili del fuoco nella simulazione delle procedure di evacuazione, estricazione e spegnimento dell’incendio a bordo di un traghetto (Plinio) della flotta Navigazione Lago di Como (in zona sarà presente anche un secondo traghetto ‘Ghisallo’ a supporto), con presenza di figuranti a bordo.

L’esercitazione avrà inizio alle ore 10.00, ora in cui il personale navigante darà avvio alla procedura di emergenza chiamando il NUE 112. Lo scenario prevede, principalmente, la

simulazione di un incendio divampato in sala macchine del traghetto messo a disposizione dalla Gestione Governativa Navigazione Laghi, e propagatosi sul ponte carrabile coinvolgendo un autoveicolo.

Scopo dell’esercitazione sarà quello di testare le procedure di emergenza ed evacuazione

del personale navigante, coordinate dal funzionario ing. Elio Sciarrone del Comando Vigili del fuoco di Lecco, la corretta esecuzione delle manovre di approccio e di attacco all’incendio, il trasbordo ed evacuazione dei passeggeri, e la corretta esecuzione delle manovre di estricazione di eventuali vittime coinvolte.

In riferimento all’ultimo punto, l’attività, ricadendo nell’ambito del primo soccorso

sanitario, si svolgerà sotto la supervisione di esponenti di AREU sezione di Lecco, che

parteciperanno all’esercitazione in qualità di osservatori, in vista di futuri addestramenti congiunti.

L’attività di addestramento è, quindi, al contempo propedeutica all’individuazione di possibili scenari dal punto di vista di un ulteriore intervento di forze sanitarie previste nella fattispecie di una “maxi emergenza”.