GALBIATE – I Vigili del Fuoco di Lecco sono impegnati nelle ricerche di una donna di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di ieri, 25 gennaio. La donna si era allontanata per fare una passeggiata nella zona di Villa Vergano/Consonno, i famigliari hanno lanciato l’allarme non vedendola rincasare. Le ricerche, partite ieri, stanno proseguendo nella giornata di oggi.

Maggiori informazioni appena possibile