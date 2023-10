189 opere in gara per il premio di pittura Emilio Gola: vince Martinelli

Ieri, domenica, le premiazioni del concorso di pittura Emilio Gola

Tre le sezioni previste: pittura, acquerello e scuola, con la partecipazione degli studenti delle medie di Olgiate, Calco, Brivio, Airuno e La Valletta Brianza

OLGIATE – Angela Martinelli ha vinto la 37esima edizione del concorso nazionale di pittura Emilio Gola e la sua opera, “Atmosfera – Bagliori all’orizzonte” entrerà a far parte della Pinacoteca ospitata sopra la stazione di Olgiate.

Le premiazioni si sono svolte ieri pomeriggio, domenica nel teatro dell’oratorio, a fianco del salone dove sono state ospitate le 189 opere iscritte al concorso, dedicato alla memoria del pittore milanese, vissuto a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, che trasformò la dimora del Buttero in un salotto culturale dove ospitare illustri esponenti del mondo artistico e culturale.

Strutturato in tre sezioni, di cui una dedicata agli studenti delle scuole medie di Olgiate, Calco, Brivio, Airuno e La Valletta Brianza, il concorso ha stupito anche questa volta per l’alta qualità delle opere in concorso.

“Non è stato facile scegliere il vincitore” ha ammesso Elisabetta Parente, la storica dell’arte nominata presidente della giuria, composta anche da Alberto Moioli, curatore di mostre e Lorenzo Messina, archivista e curatore di mostre. “Quando si fa parte di una giuria bisogna essere capaci di non far prevalere il proprio gusto: è necessario andare a guardare la qualità e la tecnica delle opere. Questo premio, giunto alla 37esimo edizione, si conferma importante sia per la storicità che per il valore esposto in mostra”. Parente ha voluto tributare un omaggio all’originalità delle opere realizzate dai ragazzi delle scuole, estendendo i ringraziamenti agli insegnanti, capaci di fare la differenza.

Sul palco sono saliti, prima delle premiazioni, alcuni rappresentanti del comitato d’onore presieduto da Emilio Gola, nipote del maestro e formato da Giovanni Battista Bernocco, Paolo Arrigoni, Gian Luigi Dozio, Giovanni Pontiggia e Andrea Sala.

A portare i saluti a nome della famiglia Gola, Nicoletta Gola che ha ribadito il piacere di vedere proporre, ogni due anni, un concorso dedicato alla memoria del nonno. Il sindaco Bernocco ha voluto estendere il grazie ai rappresentanti della Pro Loco, impegnati dalla realizzazione di un evento che assorbe molte energie e tempo mentre Pontiggia, a nome della Bcc Brianza e laghi, ha evidenziato, ricordando anche la figura del notaio Franco Panzeri, l’essenza di una banca di credito cooperativo che nasce e cresce sul territorio, sponsorizzando anche iniziative come il concorso Gola.

Non poteva mancare il saluto del parroco don Emanuele Colombo: “Siamo qui non a offrire uno spazio, ma una possibilità ai giovani e ai non più giovani di dire e rappresentare quello che sono dentro” mentre il presidente della Pro Loco Dozio ha voluto ringraziare i rappresentanti della giuria e del comitato d’onore per l’impegno con cui hanno sostenuto l’iniziativa.

A condurre la cerimonia Lella Speziali e Mariella Redaelli.

Le opere premiate saranno esposte in sala consiliare a Olgiate dal 16 al 28 ottobre, permettendo così a chi non è riuscito a guardare la mostra ospitata in oratorio di ammirare i quadri e gli acquerelli premiati.

Oltre al vincitore del primo premio della sezione pittura, la cui opera, pagata dalla banca di credito cooperativo Brianza e Laghi, verrà esposta in Pinacoteca, sono state premiate infatti altri 15 artisti della sezione pittura (e 11 segnalati), cinque della sezione acquerello (e altrettanti segnalati) e cinque della sezione alunni (e altrettanti segnalati).

Ecco l’elenco dei selezionati

SEZIONE PITTURA

PREMIATI

Martinelli Angela (1° premio)

Rosanna Tomasi

Boldi Luigi

Galbiati Mariangela

Rossetti Chiara Maria

Guarlotti Massimo

Silvia Senna

Pierre Cogliati

Arosio Ezio

Augelli Angelo

Basaglia Marina

Barlassina Lucio

Ceselin Bruno

Redaelli Fiorenzo

Leoni patrizia (premio speciale giuria critica)

Paleari Carlo

SEGNALATI

Manuela Serrau

Melissa Pollastri

Venturini Stefano

Elsa Marcotti

Spedale Monica

Rosa Antonella

Green Karen Louise

Merisio Petruska

Colombo Paolo

Pistola Carla

Casu Anna Primo segnalato riconoscimento regione

SEZIONE ACQUERELLO

PREMIATI

Lorini Pierantonio

Daniela Boscolo

Pierangela Brasca

Giovanna fabbris bionda

Enrica Cavalli

SEGNALATI

Pozzoni Angela

Maria rosa Foppolo

Lodola Laura

Elvira Bonfanti

Sisti Francesca

SEZIONE SCUOLA

PREMIATI (buono acquisto libri e materiale didattico e attestato merito)

Tassone Emma – La Valletta Brianza

Colombo Sara – Airuno

Irene Tarzia – Calco

Corbetta Elia Brivio

Alessia Lavigna – Olgiate

SEGNALATI (attestato di merito)

Brivio Anna – La Valletta Brianza

Dino Ingride – Airuno

Asia Filippini – Calco

Nathan Fusillo – Brivio

Adelina Rybnyska – Olgiate Molgora