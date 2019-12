50 anni dopo la strage di piazza Fontana: incontro con lo storico Davide Conti

Appuntamento mercoledì 11 dicembre alle 21, nella sala consiliare di Bulciago

Davide Corti è consulente dell’Archivio Storico del Senato della Repubblica

BULCIAGO – La strage di piazza Fontana 50 anni dopo. Il Consorzio Brianteo Villa Greppi organizza un incontro con lo storico romano Davide Conti, consulente dell’Archivio Storico del Senato della Repubblica. L’appuntamento è per mercoledì 11 dicembre alle 21 nella sala consiliare del Comune di Bulciago grazie all’iniziativa promossa dal consorzio Villa Greppi.

Coautore insieme ad altri storici italiani del nuovissimo volume Dopo le bombe. Piazza Fontana e l’uso pubblico della storia (Mimesis Edizioni), consulente della Procura di Bologna e in passato collaboratore della Procura di Brescia, Conti sarà infatti protagonista della conferenza dal titolo “L’Italia di Piazza Fontana”.

Un appuntamento, questo, curato dal consulente storico del Consorzio Villa Greppi Daniele Frisco e che porta nuovamente in Brianza lo storico romano, in passato già ospite dei “Percorsi nella Memoria” del Consorzio per presentare il suo libro Gli uomini di Mussolini. Prefetti, questori e criminali di guerra dal fascismo alla Repubblica italiana.

“Approfondire gli accadimenti più rilevanti, seppur in alcuni casi tragici, della Storia del nostro Paese – commenta Marta Comi, presidente del Consorzio Villa Greppi – è un modo per aiutarci a capire meglio il presente e i fenomeni storici in generale. Un compito, questo, che il Consorzio svolge a servizio del territorio su molti fronti, con ospiti e relatori di rilievo che permettono di interrogarci sulle dinamiche sociali, politiche, economiche, giudiziarie che spesso non emergono dai resoconti giornalistici ma che possono offrire nuove chiavi di lettura anche per il presente”.

«Negli ultimi anni – spiega il consulente storico Frisco – il Consorzio Villa Greppi sta sempre più estendendo la sua ricca programmazione anche alla Storia, organizzando, in occasione di importanti ricorrenze e nell’ambito del progetto Voci della Storia, incontri ed eventi finalizzati non solo a ricordare il passato, ma anche a interpretare il nostro presente. Dopo aver abbondantemente approfondito, tra ottobre e novembre, i trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino, questa volta ci concentriamo su un fatto italiano di cui ricorre il cinquantenario: un evento – conclude – che ha segnato l’inizio degli Anni di Piombo e, più in generale, la storia recente del nostro Paese”.