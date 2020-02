Barzio, iscrizioni aperte per il nuovo laboratorio serale di teatro

Prima lezione lunedì 24 febbraio

Il laboratorio è condotto da Michele Casadio

BARZIO – In partenza a Barzio il nuovo laboratorio serale di teatro, che si terrà il lunedì alle 21 in via Roma 42 a partire da lunedì 24 febbraio. In quella data si potranno presentare tutti coloro che vogliano intraprendere un percorso personale e di gruppo, volto alla scoperta dell’utilità del linguaggio teatrale nella vita e nell’arte. I tre principali parametri didattici sui quali volgerà il corso saranno la narrazione, l’interpretazione e l’espressione. Tre fronti che aiuteranno i partecipanti a vivere la “parola” come mezzo portatore di emozioni, attraverso metodi e attività sperimentali in cui conoscere poeti, commediografi e non da ultimi, se stessi.

Promuove il progetto l’amministrazione comunale di Barzio e conduce il laboratorio il regista e narratore lecchese Michele Casadio, attivo in Valsassina e nel lecchese come presentatore di cori e redattore culturale, già regista di Artemiko Teatro Lecco e autore di spettacoli, rassegne e canti. Il gruppo che si andrà a creare potrà collaborare con le associazioni culturali di Barzio al fine di proporre e sostenere nuovi progetti comuni. Informazioni: 3408749355 o all’info@casadiomichele.it.

LA LOCANDINA DEL CORSO DI TEATRO A BARZIO