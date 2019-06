A Garlate torna Arte in Corte: “Il bello si trova in ogni angolo, basta esserci”

Il 29 giugno l’evento dell’Associazione Tramm

Il lungolago invaso dagli artisti di strada: “Un’esplosione di bello”

GARLATE – “Un invito a scoprire tutte le varie forme artistiche e avvicinare la gente all’arte perché c’è bisogno di bello”.

Matteo Polvara, presidente dell’Associazione Tramm, riassume il senso della 3^ edizione di “Arte in Corte” in programma sabato 29 giugno dalle 16.30 alle 24 sul lungolago di Garlate.

La location rappresenta la principale novità dell’edizione 2019: “Una cornice più ampia e adatta al periodo estivo. Abbiamo potuto spostare l’evento da via Figina al lungolago grazie al comune che quest’anno ha assunto il ruolo di sponsor e partner del progetto”.

La manifestazione è finanziata per il 50% dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese e per il 50% da sponsor, agli storici Groupamà e Costacurta si è aggiunto il comune.

“Quest’anno abbiamo voluto sostenere questa bella iniziativa e spostarla sul lungolago: è un passo importante per valorizzare questa particolare zona del paese – ha detto l’assessore Diana Nava -. Abbiamo deciso di rinunciare alla ‘Notte azzurra’ per sostenere una iniziativa diversa che, anche a livello culturale, porta con sè una proposta attrattiva e attraente”.

Il giovanissimo festival degli artisti di strada, il 29 giugno, invaderà simpaticamente il lungolago “per un’esplosione di bello che ci avvolgerà tutti”.

L’arte, in tutte le sue forme, sarà protagonista: “L’evento sarà organizzato in 12 postazioni fisse in cui si alterneranno gli artisti. Ci sarà una parte dedicata alla musica dal vivo e una dedicata agli hobbisti, in particolare all’artigianato che di fatto ha una componente artistica. E poi, grazie all’Isola della Stupidera, ci saranno anche attività dedicate ai bambini. Spazio poi anche all’Associazione Tramm che proporrà uno spettacolo interamente realizzato dagli allievi”.

All’entrata verrà consegnata ai partecipanti una piantina con tutti gli eventi e gli orari e poi… “basterà lasciarsi avvolgere dall’esplosione di bello”.