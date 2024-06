A Mandello concluso con successo il 6° Festival della letteratura

Pienamente soddisfatta l’assessore Pachera alla regia della kermesse culturale

Ben 37 gli eventi che hanno scandito il calendario degli appuntamenti

MANDELLO – Con la chiusura della VI edizione del Festival della Letteratura di Mandello del Lario, organizzato dall’Assessore all’Istruzione e Cultura Doriana Pachera, il comune può vantare un grande successo. Il festival, che ha visto la partecipazione entusiasta del pubblico a 37 eventi, ha dimostrato come la cultura possa essere vissuta e condivisa in modi innovativi e coinvolgenti.

Ispirandosi alla citazione di Charles Eliot, ex presidente della Harvard University, “I libri sono gli amici più tranquilli e costanti e gli insegnanti più pazienti”, l’Assessore Pachera ha portato i libri fuori dai soliti contesti, organizzando presentazioni in gelaterie, mostre, gallerie d’arte, oratori, salotti di ville, piazze, chiese, ristoranti e sartorie. Questa scelta ha creato un’atmosfera intima e informale, trasformando ogni incontro in una piacevole chiacchierata tra autori e pubblico.

Gli eventi hanno visto la partecipazione di autori di rilievo e sono stati animati da conversazioni stimolanti con intervistatori selezionati attentamente dall’Assessore Pachera. Tra i momenti più salienti, l’incontro tra Amalia Ercoli Finzi e l’astrofisico Davide Trezzi, Gerardo Monizza con l’attore Enrico Beruschi che ha letto brani de I promessi sposi, e la presentazione di “Quell’estate a villa D’Este” di Albertina Nessi con Maddalena Medici, capo delegata FAI di Lecco.

Il festival ha anche dedicato ampio spazio ai fiori, con una mostra dell’acquerellista Alis Agostini che ha ospitato la presentazione di “Come un fiore sull’acqua” di Lodovica Cima. Gli interventi di Barbara Ronchi della Rocca e Claudio Porchia hanno esplorato il galateo dei fiori e il loro uso in cucina, con il dott. Missaglia che ha fornito consigli dietetici.

Non sono mancati gli spettacoli teatrali, con “Alice nel paese delle meraviglie” per i bambini e “inVIOLAta”, sulla storia di Franca Viola, per ragazzi e adulti. Gli omaggi alla storia, come la conquista del Cerro Torre narrata da Giorgio Spreafico, e la figura del neuropsichiatra infantile prof. Giorgio Moretti ricordata in un convegno organizzato con La Nostra Famiglia, hanno arricchito ulteriormente il programma.

Le conferenze per genitori, tenute da esperti come la dott.ssa Stefania Lauri e il dott. Alberto Valsecchi, hanno offerto preziose informazioni sull’età evolutiva, mentre Sara Magnoli e Matteo Mastragostino hanno coinvolto gli studenti delle scuole secondarie.

Il festival si è aperto con il docufilm “Potenti in fuga”, commentato da Pierfranco Mastalli, e si è concluso con la conferenza “Verso l’infinito e oltre” di don Andrea Straffi, seguita dall’osservazione del cielo a cura di Davide Trezzi.

L’Assessore Pachera ha voluto esprimere la sua gratitudine al pubblico e a tutti coloro che hanno collaborato per il successo di questa edizione, sottolineando come la cultura e la letteratura possano avvicinare le persone e arricchire la comunità.

Il VI Festival della Letteratura di Mandello del Lario si conferma così un evento imperdibile, capace di offrire proposte culturali di alta qualità per ogni età e interesse, dimostrando che la passione per i libri può essere celebrata in ogni angolo della città.