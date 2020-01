A Villa Gomes guida all’ascolto de “Il Trovatore”

Venerdì 7 febbraio alle 21 nella sede di Villa Gomes

Al via “Musica Totale” organizzato dall’Istituto Musicale “G. Zelioli”

LECCO – L’edizione 2020 del progetto “Musica Totale”, organizzato dal Civico Istituto Musicale “G. Zelioli”, si apre con un’iniziativa straordinaria dedicata all’opera “Il Trovatore” di Giuseppe Verdi che andrà in scena a febbraio al Teatro alla Scala.

Oltre alla trasferta alla Scala per assistere dal vivo alla rappresentazione, viene proposta una guida all’ascolto dell’opera a cura del musicologo Angelo Rusconi, che si terrà venerdì 7 febbraio alle 21 nella sede di Villa Gomes. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

L’iniziativa è anche un momento di anticipazione del corso di Guida all’ascolto della musica che partirà martedì 25 febbraio alle 18.15 con un incontro a ingresso libero dedicato a uno dei pezzi più amati della storia della musica: la sinfonia n. 6 “Patetica” di Ciaikowsky. È un percorso ormai tradizionale che si propone di avvicinare i partecipanti alla musica spiegando in modo semplice i fondamenti del linguaggio musicale; durante il corso saranno inoltre organizzate varie trasferte per assistere a opere e concerti presso le principali sedi musicali di Milano.

“Conoscere le opere consente di apprezzarle in maniera compiuta – sottolinea l’assessore all’istruzione del Comune di Lecco Clara Fusi – e le guide all’ascolto che il Civico Istituto Musicale G. Zelioli propone rappresentano un’occasione imperdibile per approfondirle arricchendo lo spettatore e l’esperienza di ascolto”. Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile telefonare al numero 0341 422782 (dalle 14 alle 18) o scrivere una mail all’indirizzo info@civicalecco.org.