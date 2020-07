A Villa Greppi torna il cinema sotto le stelle

Dal 30 luglio al 27 agosto nove proiezioni con “Rapsodia d’agosto”

MONTICELLO – Dal pluripremiato Parasite di Bong Joon-ho all’ultimo lavoro di Woody Allen, Un giorno di pioggia a New York. Dal Tarantino di C’era una volta…a Hollywood a Ritratto della giovane in fiamme di Céline Sciamma. Nove film di qualità per una rassegna giunta alla sua undicesima edizione: dal 30 luglio al 27 agosto torna, infatti, Rapsodia d’agosto, il cartellone di proiezioni sotto le stelle in programma sulla terrazza panoramica di Villa Greppi, a Monticello Brianza. Un’iniziativa promossa, come ormai da tradizione, dal Consorzio Brianteo Villa Greppi e dal Bloom di Mezzago e che per un mese propone il consueto appuntamento cinematografico del lunedì e del giovedì sera, sempre alle 21.

Una selezione di pellicole tra le più interessanti degli ultimi mesi, a partire dal lavoro diretto da Aurelio Grimaldi e dedicato a un tragico capitolo della storia d’Italia: l’assassinio di Piersanti Mattarella. In programma per giovedì 30 luglio, infatti, la proiezione de Il delitto Matterella, film che ripercorre i fatti del giorno dell’Epifania del 1980, quando l’allora Presidente della Regione Sicilia viene ucciso da un killer, e le indagini condotte prima da Pietro Grasso e poi da Giovanni Falcone.

Lunedì 3 agosto si passa a Cena con delitto – Knives out di Rian Johnson, thriller che racconta di Harlan Thrombey, editore e patriarca di una bizzarra famiglia che la mattina dopo il suo 85° compleanno viene trovato morto con un taglio alla gola. Un intreccio fatto di indagini e sotterfugi, di costernazione e di un’eredità che non lascia indifferenti i familiari.

Giovedì 6 agosto l’appuntamento è con Ritratto della giovane in fiamme della regista francese Céline Sciamma. Siamo nella Francia del 1770 e Marianne è una pittrice che riceve l’incarico di realizzare il ritratto di nozze di Héloise, una giovane donna appena uscita dal convento e che sembra non volersi sposare né posare per il dipinto. Marianne cercherà di osservarla per poter comunque adempiere al mandato, scoprendo, un po’ alla volta, molte cose anche su di sé.

Fissato per lunedì 10 agosto, invece, l’atteso Parasite, pluripremiata pellicola diretta dal regista sudcoreano Bong Joon-ho. Nell’era delle fratture sociali sempre più scomposte, il film è un’eccellente lettura del suo tempo: due famiglie, due case e la brutale dissezione di una disuguaglianza di classe nella società tanto coreana quanto globale.

Altro grande titolo giovedì 13 agosto: si tratta di C’era una volta…a Hollywood di Quentin Tarantino, che con questo lavoro ci riporta al 1969. La star di una serie western televisiva, Rick Dalton, non se la passa bene. Insieme al suo stunt double, Cliff Booth, si giocherà le sue ultime chance a Hollywood, incontrando tanti personaggi fra cui i vicini di casa Sharon Tate e Roman Polanski, il cui destino sta per incrociare – ma forse con un epilogo inconsueto – quello della Manson Family.

Lunedì 17 agosto è la volta de I miserabili di Ladj Ly. Ispirato alle rivolte di strada di Parigi del 2005, con I Miserabili il regista, nato e cresciuto nel sobborgo che racconta, espande l’omonimo cortometraggio in un film di grande impatto e che misura la crescita frammentata ed esponenziale di certe realtà della banlieue parigina.

Appuntamento giovedì 20 agosto per l’ultimo film di Woody Allen, che con Un giorno di pioggia a New York ci riporta nella sua città. È proprio a New York che Gatsby e Ashleigh hanno deciso di trascorrere un fine settimana: lui è di lì, lei viene da Tucson, Arizona, e si occupa del giornale dell’università. Élite urbana e provinciale, Gatsby e Ashleigh sono complementari e innamorati. Ma non basta, soprattutto a New York in un giorno di pioggia, che rovescia acqua e destini.

Penultimo film in cartellone quello fissato per lunedì 24 agosto: si tratta di Antropocene – L’epoca umana di Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky e Nicholas de Pencier. Completamento di una trilogia di documentari sull’impatto delle attività umane sul nostro pianeta, la pellicola è un viaggio attraverso i continenti per accostare i diversi modi nei quali l’uomo sta sfruttando le risorse terrestri e modificando la Terra.

A chiudere l’edizione 2020 del cinema sotto le stelle sarà, giovedì 27 agosto, Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, film che ripercorre la vita del pittore Antonio Ligabue. Figlio di emigranti, dopo la morte della madre vivrà per anni in estrema povertà a Gualtieri, in Emilia, fino a quando lo scultore Renato Marino Mazzacurati lo spronerà a sviluppare le sue naturali doti di pittore.

Per accedere al Parco è richiesto di indossare la mascherina e di rispettare la distanza di sicurezza. Tutte le proiezioni si terranno alle 21. La prenotazione è consigliata: per prenotarsi compilare il modulo su www.bloomnet.org o su www.villagreppi.it. Biglietti: intero 6 euro, ridotto per under 12 e over 65 4 euro. Per informazioni: Consorzio Villa Greppi Tel. 039 9207160, Bloom Tel. 039 623853.

