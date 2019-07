Aperitivo a Villa Greppi con lo scrittore e giornalista Piero Colaprico

Appuntamento domenica 7 luglio alle 11 nel sottogranaio di Villa Greppi

Il Consorzio Brianteo Villa Greppi e l’Associazione Culturale La passione per il delitto presenteranno le novità 2019

MONTICELLO BRIANZA – Un aperitivo speciale a Villa Greppi per per presentare, insieme allo scrittore e giornalista Piero Colaprico, le novità 2019. E’ quanto è in programma domenica 7 luglio alle 11 nel sottogranaio di Villa Greppi, grazie all’iniziativa messa a punto dal Consorzio Brianteo Villa Greppi insieme all’associazione Culturale La passione per il delitto.

Caporedattore de La Repubblica di Milano, da tempo Colaprico ha saputo unire la sua professione giornalistica – soprattutto cronaca giudiziaria e nera – a quella di scrittore di gialli. Suoi, tra gli altri, i celebri romanzi che hanno per protagonista Pietro Binda, anziano maresciallo della sezione Omicidi dei carabinieri di via Moscova che indaga nella Milano degli anni Ottanta. Un ciclo composto da sei romanzi, tre dei quali – i primi – scritti insieme all’anarchico Pietro Valpreda.

L’aperitivo con Colaprico sarà perciò l’occasione per svelare al pubblico un’importante novità nella programmazione del Consorzio Brianteo Villa Greppi.