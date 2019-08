“Arte ai Roccoli Lorla”, in mostra le opere del pittore Carlo Maria Giudici

13 dipinti in omaggio a Leonardo da Vinci

L’appuntamento è per il 16 agosto in occasione del 40^ Giro del Legnoncino

VALVARRONE – “Arte ai Roccoli Lorla”, è questo il titolo della mostra curata dal pittore Carlo Maria Giudici che esporrà le sue opere sui larici del laghetto. Una serie di 13 dipinti, “1519 – 2019 Omaggio a Leonardo da Vinci 500 anni dalla morte del sommo maestro – Conifere della Val di Trozzo”.

La mostra si svolgerà ai piedi del monte Legnone ed è proposta in occasione della 40^ edizione del Giro del Legnoncino, gara di corsa in montagna che prenderà il via alle 10 con ritrovo per gli atleti fissato per le 8.30.