Auser Leucum lancia il progetto “Cant’ambiente – Canta cultura”

Otto concerti per far conoscere e diffondere la tradizione corale locale

Il Coro Auser insieme ai Firlinfeu: “Una serie di occasioni di incontro e ricreazione per tutta la cittadinanza”

LECCO – Favorire la produzione e la diffusione della cultura tradizionale; far conoscere e diffondere la tradizione corale locale; valorizzare e rigenerare i parchi come luoghi informali della cultura; arricchire la proposta culturale; promuovere nuove forme di aggregazione e favorire la coesione sociale: questi gli obbiettivi del nuovo progetto “Cant’ambiente – Canta cultura” che vedrà protagonista il Coro Auser Leucum.

Il progetto, realizzato grazie alle risorse del Fondo Ambiente e Cultura – Arti dal Vivo, è stato presentato ieri presso la sede Auser a Lecco: “Un calendario di 8 concerti (uno al mese da maggio a dicembre) volto a promuovere spettacoli canori in alcuni luoghi informali della cultura del nostro territorio, in particolar modo centri socio-culturali di quartiere e parchi – ha spiegato il presidente Claudio Dossi -. Gli eventi saranno tutti ad accesso libero e gratuito e svolti in collaborazione con i comuni di Lecco, Calolziocorte, Olginate, Garlate e Perledo per raggiungere, con azioni indirette, il maggior numero dei cittadini”.

Il progetto, prosecuzione naturale dell’esperienza Musik-ieri organizzata l’anno scorso, si rivolge a tutta la cittadinanza, con un obiettivo di intergenerazionalità e particolare attenzione ai residenti dei quartieri dove si terranno le esibizioni e agli anziani del territorio che potranno essere accompagnati agli appuntamenti grazie a un servizio di trasporto messo a disposizione da Auser Leucum.

“Un progetto che non riguarda solamente la città di Lecco ma coinvolge anche i comuni limitrofi con un calendario diffuso – ha detto la vice sindaco di Lecco Simona Piazza durante la presentazione -. I concerti sono prima di tutto una serie di occasioni di incontro e ricreazione non solo per gli anziani ma per tutta la cittadinanza. Un ringraziamento a tutti gli attori coinvolti per la sinergia che consente di condividere e obiettivi e linee comuni”.

“Attraverso il repertorio canoro il Coro Auser (maestro Gianmichele Brena) e i Firlinfeu di Lecco (maestro Alessandro Zubani) porteranno in scena le più importanti canzoni della tradizione locale e popolare – ha detto il coordinatore Aurelio Pozzi -. I concerti prevedono una parte di ascolto ma anche una parte attiva dove il pubblico sarà coinvolto nel canto. I concerti si terranno a Calolziocorte (Villa de Ponti); Lecco (Villa Gomes, Parco Addio Monti, casa di quartiere a Bonacina e LaorcaLab); Garlate (giardino setificio); Olginate (Villa Sirtori) e Perledo (sagrato della chiesa)”.

Il prossimo appuntamento è in programma a Perledo venerdì 14 giugno alle ore 20.30. Tutti gli altri appuntamenti verranno comunicati di volta in volta attraverso il sito e i canali social dell’associazione.