Ballabio, ‘Cartoline Amorose: quando gli SMS non c’erano’ in mostra in Comune

Cartoline Amorose in mostra nella sala consiliare

Testimonianze di un’epoca senza Sms

BALLABIO – Nel ricco calendario di eventi dell’estate ballabiese, tra cinema all’aperto, taragnate solidali, concerti, feste gastronomiche, eventi sportivi, rievocazioni storiche… non manca neppure una iniziativa dedicata ai sentimenti.

La sala consiliare del Comune di Ballanio, infatti, ospita la mostra “Cartoline Amorose: quando gli SMS non c’erano”. Una rassegna di curiose, struggenti, romanticissime e colorate testimonianze del romanticismo d’antan (dal 1918 in poi): di quando, come dice il titolo, le espressioni d’amore non erano veicolate dalle fredde tastiere della telefonia portatile.

Le cartoline esposte nella mostra ballabiese, curata da Maria Carmen Spreafico con l’organizzazione della Pro Loco di Ballabio, appartengono a ballabiesi che le hanno messe a disposizione degli organizzatori. La mostra, che durerà fino al 2 agosto, è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dallle 16 alle 18,30.

