Bellano. In tantissimi alla Pesa Vegia 2025

Migliaia di visitatori per la storica manifestazione del 5 gennaio a Bellano

La Pesa Vegia 2025 riporta in scena una tradizione che affonda le sue origini nel XVII secolo, tra storia e leggenda

BELLANO – Persino il maltempo ha deciso di “fermarsi” e risparmiare l’edizione 2025 de’ La Pesa Vegia di Bellano. Qualche goccia di pioggia quando il corteo ha iniziato a muoversi verso il Municipio, ma nulla più fino alla fine. Un evento che si è dimostrato ancora una volta grandioso e capace di regalare emozioni indimenticabili ai numerosi visitatori accorsi per vivere questa antica tradizione, che affonda le sue radici in oltre quattro secoli di storia. La manifestazione, che fonde leggenda e realtà, è uno dei momenti più attesi delle festività natalizie per i bellanesi e non solo, attirando ogni anno appassionati, turisti e curiosi.

L’origine della Pesa Vegia risale al 1605, quando il Governatore spagnolo Pedro Acevedo, Conte di Fuentes, emanò una nuova ordinanza per ripristinare le vecchie unità di misura, la “pesa vegia”, sopprimendo quelle più recenti, considerate dai commercianti locali inique e dannose. Quel momento storico diede origine a una celebrazione che, anno dopo anno, si è trasformata in un evento ricco di significati, tra sacro e profano, capace di unire tutta la comunità.

Quest’anno, come sempre, l’organizzazione ha offerto un programma variegato con magnifiche ambientazioni storiche sparse per il paese, come il Presepe Vivente ai Giardini di Puncia, la Corte di Re Erode nel Cortile della Scuola dell’Infanzia T. Grossi, il Consiglio Comunale e Corte Podestà presso il Municipio e ancora la famossissima Casa di Teresa di Pom in via Plinio, l’Oasi dei Re Magi all’Orrido e l’Osteria dei Mercanti alla Stazione Rfi.

Immancabile il Traino delle Pese per le vie del paese con tanti giovani e giovanissimi protagonisti, quindi alle 21.45 la rappresentazione “Aspettando La Barca” di Andrea Vitali e alle 22 l’atteso arrivo della Gondola dei Messi Spagnoli al quale è seguita la Lettura della Benevola Ordinanza dal Balcone del Municipio con la folla assiepata pronta a rispondere per tre volte “Pesa Vegia!” alla domanda del Governador: “Pesa Vegia o Pesa Nova?”.

Quindi, si è mosso il Corteo dei Re Magi e alle 24 l’accenzione del Falò al Molo, che ha chiuso la giornata ma non l’edizione 2025 della Pesa Vegia, infatti sabato prossimo 11 gennaio, ci sarà la ripartenza della delegazione spagnola da Bellano.

La partecipazione a questa edizione è stata straordinaria: sia i bellanesi, per i quali questa festa rappresenta un appuntamento irrinunciabile, sia i tanti visitatori giunti da fuori, si sono immersi nell’atmosfera unica della Pesa Vegia. Osterie, locande e ambientazioni storiche hanno contribuito a rendere vivo ogni angolo del paese, confermando l’energia e la vitalità di una tradizione che non smette mai di stupire.