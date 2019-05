CALCO – E’ tutto pronto per la terza edizione della rassegna Giovani musicisti Calco. L’appuntamento è per domani, sabato 4 maggio, con il doppio appuntamento all’auditorium San Vigilio. L’iniziativa, promossa dal Comune insieme al circolo culturale Don Borghi, è strutturata infatti in due differenti momenti. Un primo concerto alle 16 e un secondo alle 18, entrambi accomunati dalla volontà di valorizzare i talenti musicali del territorio, dando loro la possibilità di confrontarsi e di esibirsi davanti a un pubblico vario.

Ecco i giovani musicisti sul palco

A partire dalle 16 si esibiranno D’Alto Cristina, Maggioni Andrea, Dardano Francesca, Collana Virraruel Loredana, Femminis Ester Diabelli, Galizzi Diego, Bettoni Miriam, Colombo Rebecca, Braghieri Teresa, Mandelli Andrea, Crozza Matilde, Scarabelli Uma, Scalisi Matilde, Tommaso Casiraghi, Miodini Martina, Colombo Jacopo, Mazzullo Emanuele, Biffi Simone, Garancini Massimiliano, Cometti Elisa, Perego Andrea, Alexander Ciobotariov, Mandelli Martina. Dalle 18 invece si esibiranno Merlini Silvia, Dell’Oro Rebecca, Margherita Gasparini, Gugliuzzo Jessica, Pittore Samuele, Simeon Sala, Francisci Elisa, Longhi Nitya, Aloisio Emma, Cogliati Michele, Fumagalli Irene, Aloisio Margherita, Bagalà Desirèe, Timis Gessica, Turrisi Riccardo, Crippa Vittorio, Maggioni Eugenio, Pacchiani Edoardo, Maggioni Alessandro, Giabelli Stefano, Mandelli Claudio, Scalisi Emma, Galli Tommaso, Ghiglione Gregorio, Colombo Cristiano, Sala Micol, Garrone Samuele, Casati Jacopo, Corbetta Federico, Scognamiglio Stefano, Marino Oscar e Callao Letizia.